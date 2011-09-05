-Chirac ilk duruşmasına katılmadı PARİS (A.A) - 05.09.2011 - Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac aleyhine, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde ''bazı parti üyelerine hiç çalışmadan maaş ödenmesi'' suçlamasıyla açılan dava başladı. Chirac, ''sağlık sorunu'' yüzünden ilk duruşmaya katılmadı. Paris mahkemesi başkanı, duruşmada ilk olarak, Chirac'ın avukatlarının, müvekkillerinin sağlık sorunu yüzünden duruşmalara katılmama yolundaki talebini değerlendirecek. Duruşmaya, Fransız medyasının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Ülkedeki merkez sağ ve sol parti temsilcileri, dün yaptıkları açıklamalarda, Chirac'ın ''sağlık durumunu'' gerekçe göstererek duruşmalara katılmaması için mahkemeye yaptığı başvuruya destek vermişti. Chirac'ın damadı Frederic Salat-Baroux, önceki gün basına yaptığı açıklamada ''Kayınpederimin durumu birkaç aydır kötüleşti. Bu koşullar altında davaya katılması insani değil. Kişi onuru ve haysiyetine aykırı bir durum. Ayrıca o ciddi bir hafıza kaybı yaşıyor'' demişti. Le Monde gazetesi de Chirac'ın ''sağlık durumunun duruşmaya katılmaya elverişli olmadığını'' gösteren bir doktor raporunun kopyasını okuyucularına duyurmuştu. Dava, Fransa'da ilk defa bir cumhurbaşkanının yargılanması itibarıyla önem taşıyor. Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde açılan dava, anayasadaki ''cumhurbaşkanının dokunulmazlığı'' ilkesi gereği uzun süre ertelenmişti. Chirac ve diğer 9 sanık, Paris Belediyesinde görevli gösterilen merkez sağ partisi üyesi 28 kişiye, çalışmadan haksız yere maaş ödemekle suçlanıyor. Suçlu bulunması halinde Chirac, 10 yıla kadar hapis ve 150 bin avro para cezasına çarptırılabilecek. Paris Belediyesi, anlaşmazlıkla ilgili olarak iktidar partisinin 1,7 milyon avro ve Chirac'ın avukatlarının 500 bin avro ödeme talebini kabul ederek, davacı olmaktan vazgeçmişti. Ancak iddialarla ilgili olarak kamu davası açılmıştı.