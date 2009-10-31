Chirac hesap verecek

Fransa eski cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı sırasında siyasi işleriyle ilgilenen danışmanlarının maaşını belediyeye ödettirdiği için yargılanacak.



Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, ülkesinin tarihinde ilk kez mahkemeye sevk edilip yargı önünde hesap veren eski cumhurbaşkanı olacak. 1977-95 arası yaptığı Paris Belediye Başkanlığı’na ait iddiaları inceleyen sorgu hâkimi Xaviere Simeoni, Chirac’ın “güveni kötüye kullanma”, “kamu parasını zimmetine geçirme” suçlarından yargılanmasına karar verdi. “Evrak sahtekârlığı” iddiasıysa uygun bulunmadı.



Hayali görevler



Chirac’ı sanık sandalyesine gönderen suçlamaların kaynağı, Paris Belediyesi’nde “hayali görevler” icat etmek ve bu yolla, belediye başkanlığıyla eşzamanlı yürüttüğü siyasi parti liderliği için danışman olarak yanında istihdam ettiği 21 kişinin maaşlarını belediyeye ödettirmek.

Chirac’ın bu suçlardan 10 yıla kadar hapis ve 100 bin euro’ya kadar para cezasına çarptırılması isteniyor. Sorgu hâkimi Simeoni, Chirac tarafından bu tip işe alma vakalarının toplam sayısını 481 olarak belirledi, ancak zaman aşımı yüzünden 1992 öncesi suçların yargıya taşınamayacağına karar verdi.



Jacques Chirac’ın iki eski özel kalem müdürü ile “hayali görev” sisteminden yararlanan General De Gaulle’un torunu Jean De Gaulle, şimdiki Anayasa Mahkemesi Başkanı Jean Louis Debré’nin kardeşi François Debré ve eski sendika konfederasyonu lideri Marc Blondel’in de aralarında bulunduğu 9 kişi daha eski cumhurbaşkanıyla birlikte mahkemeye sevk edildi.



İlk, ancak ilk değil



Bu durumdaki ilk cumhurbaşkanı olmasına karşın Chirac’tan önce olağandışı koşullarda “Fransa devlet başkanı” sıfatı taşıyan iki kişi daha mahkemeye çıkarılmıştı. Bunlardan Kral 16. Louis, Fransız ihtilalinde giyotinle idam edilmişti. İkinci Dünya Savaşı’nda işgalci Nazi Almanya’sıyla işbirliği yapan yönetimin başı Mareşal Philippe Petain ise vatana ihanet suçuyla yargılanıp hüküm giymiş, kurşuna dizilmekten yaş haddinden kurtulmuştu.