-Chirac duruşmalara katılmayacak PARİS (A.A) - 05.09.2011 - Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac aleyhine, Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde ''bazı parti üyelerine hiç çalışmadan maaş ödenmesi'' suçlamasıyla açılan dava başladı. Mahkeme başkanı, Chirac'ın avukatlarının, müvekkillerinin, ''sağlık nedenleri'' yüzünden duruşmalara katılmaması yolunda yaptığı talebi kabul etti. Bugün başlayan duruşmalarda savcılık makamı da, avukatların talebine destek vermişti. Ülkedeki merkez sağ ve sol parti temsilcileri, dün yaptıkları açıklamalarda, Chirac'ın ''sağlık durumunu'' gerekçe göstererek duruşmalara katılmaması için mahkemeye yaptığı başvuruyu desteklemişti.