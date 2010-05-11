Chirac: "Türkiye ve AB'nin kaderi ortak"

T24-



Galatasaray Üniversitesi, kuruluşundan bu yana sadece 4 kişiye verdiği fahri doktora ünvanının beşincisini eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’a düzenlenen törenle takdim etti. Galatasaray Üniversitesi Yiğit Okur Yerleşkesi, Aydın Doğan Oditoryumu’nda düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Ethem Tolga, Jacques Chirac’a fahri doktora diplomasını verip cüppesini giydirdi. İnan Kıraç’ın da aralarında bulunduğu davetliler, Chirac’ı ayakta alkışladı.

Daha önce eski Dışişleri Bakanı Coşkun Kırca, eski Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kurucu Müdürü Thierry de Montbrial ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’a verilen fahri doktora ünvanını alan Chirac, burada yaptığı konuşmada Galatasaray Üniversitesi diploması taşımaktan onur duyduğunu söyledi.



HER DİLİN KENDİNE ÖZGÜ DEHASI VAR



Galatasaray’ın, Fransızca’nın yayılmasını sağlayarak sınırları, siyasi, kültürel ve dini farklılıkları aşan frankofon kimliğin temel taşlarından birini temsil ettiğini belirterek, "Her dilin kendine özgü bir dehası vardır. Bizim paylaştığımız dil, insanlar ve topluluklar arasındaki ilişkilere belirli bir bakış sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu bakış, dayanışma ve kardeşlik değerlerini, yani insan hakları değerlerini esinlemektedir. Üniversiteler Frankofoni Ajansı asil üyesi olan Galatasaray Üniversitesi, Galatasaray Lisesi ve Türkiye’deki tüm frankofon liseler, beş kıtada 750 milyondan fazla kişiyi bir araya getiren bu zincirde önemli bir halka teşkil ediyorlar" dedi.



GENERAL DE GAULLE’Yİ HATIRLATTI







Jacques Chirac konuşmasında General de Gaulle’nin, "Fransa, ilk Batılı ülke olarak Ankara hükümetini tanıdığında, bizde iyi bilinen seçkin bir zümrenin değeri daha çok bizim modern Türkiye’ye duyduğumuz güvende yatmaktadır" sözlerini hatırlatarak, "Bu sözleri yaşatmak hepimize düşüyor. Türkiye’nin geleceğine, Fransa ve AB ile ilişkilerine her zamankinden daha çok güvenmek gerekiyor" dedi.



TÜRKİYE DOSTUSUNUZ



Törende konuşan Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Tolga, Jacques Chirac’ın Türikye dostu olduğunu belirterek, "Bunu defalarca gösterdiniz. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, gerçek anlamda, sizin başkanlığınız döneminde başladığını nasıl unutabiliriz. Alınacak yolun uzun olduğunu biliyoruz ama yine biliyoruz ki siz, deneyimi ve fikirleriyle bu süreci başarıyla tamamlamamıza yardımcı olacak kişilerden birisiniz" dedi.