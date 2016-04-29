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Spor

"Chiellini İstanbul'da Fenerbahçeli yöneteciler görüştü" iddiası

Görüşmenin,Fenerbahçe yönetimiyle yıldız futbolcu arasında İstanbul'da bir restaurantta yapıldığı iddia edildi

29 Nisan 2016 16:13

Süper Lig'de bitime son 4 hafta kala lider Beşiktaş'ın 3 paun gerisinde şampiyonluk hedefi kovalayan Fenerbahçe'nin Juventus'ta forma giyen Chiellini'i transfer edeceği iddia edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Juventus'un savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi İstanbul'a getirdi ve transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Fenerbahçe yönetimiyle yıldız futbolcu arasında İstanbul'da bir restaurantta gerçekleştirilen görüşmede sarı lacivertli bir yöneticinin oyuncuya gelecek sezonla ilgili planlarını sorduğu ve Fenerbahçe'deki şartlardan bahsettiği öne sürüldü.

Juventus kulübüyle 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Chiellini'nin İstanbul'a gelmesi, oyuncu için sarı lacivertli kulüpte oynamaya sıcak bakıyor şeklinde yorumlandı.

Giorgio Chiellini, 2014 Dünya Kupası'ndaki Uruguay maçında Luis Suarez tarafından ısırılmasıyla dünya gündemine gelmişti. Suarez o hareketi nedeniyle 9 milli maç ve 4 ay futboldan men cezası almıştı. Juventus ile 2018 yılına dek sözleşmesi bulunan Chiellini, 32 yaşında ve 1.87 metre boyunda. 2005 yılından bu yana Juventus'ta oynayan tecrübeli futbolcu, İtalya Milli Takımı'nda 82 kez forma giydi ve 6 gol attı.

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