Chicago'dan Trump yönetimine dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikasına karşı çıkan Chicago Belediyesi federal hükümete dava açtı. Açıklama Belediye Başkanı Rahm Emmanuel tarafından yapıldı. Chicago, kaçak göçle mücadelede federal makamlarla öngörüldüğü şekilde işbirliği yapmayan 'sığınma yeri' niteliğindeki kentlere ödenen devlet yardımlarının düşürülmesini öngören kararın iptalini istiyor. Chicago, ABD'de ülkeye kaçak giriş yapan göçmenlere sabıkalı olmamaları kaydıyla sığınma hakkı tanıyan 200 kentten biri.

Chicago, New York ve Los Angeles gibi göçmen kabul eden kentlerin belediyeleri kaçak göçmenlerin bulunup tutuklanmasını talep eden resmi makamlarla işbirliği yapmayı reddediyor. Washington yönetimi kaçak göçle mücadeleye katılmayan şehirlerin polisiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yaptığı mali katkıyı azaltabileceğini duyurmuştu. Chicago Belediye Başkanı Emmanuel geçen yıl polisin donanım ihtiyacının karşılanmasına federal devletin 2,3 milyon dolarlık katkıda bulunduğunu açıkladı.

'Chicago liberal kalacak'

Washington yönetiminin uygulamalarını hatalı bulduğunu belirten Emmanuel CNN televizyonuna verdiği demeçte 'her daim insanlara kucak açan bir kent olarak kalacaklarını ve yerel polis teşkilatının göçmenlerin camialarıyla işbirliği yapmak zorunda olduğunu' söyledi.

Chicago Belediyesinin kararı ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Sessions 'yasaların üstünlüğünü ihlal edip kamu güvenliği pahasına suçlu yabancıları himaye eden yerel yönetimlere federal yönetimin yardımda bulunmayacağını', söyledi.

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DW, Afp/AG, BÖ