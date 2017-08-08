T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Chicago'dan Trump yönetimine dava

ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikasına karşı çıkan Chicago Belediyesi Washington yönetimini mahkemeye verdi. Chicago Belediye Başkanı kapılarının göçmenlere açık kalacağını söyledi.

08 Ağustos 2017 11:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikasına karşı çıkan Chicago Belediyesi federal hükümete dava açtı. Açıklama Belediye Başkanı Rahm Emmanuel tarafından yapıldı. Chicago, kaçak göçle mücadelede federal makamlarla öngörüldüğü şekilde işbirliği yapmayan 'sığınma yeri' niteliğindeki kentlere ödenen devlet yardımlarının düşürülmesini öngören kararın iptalini istiyor. Chicago, ABD'de ülkeye kaçak giriş yapan göçmenlere sabıkalı olmamaları kaydıyla sığınma hakkı tanıyan 200 kentten biri.

Chicago, New York ve Los Angeles gibi göçmen kabul eden kentlerin belediyeleri kaçak göçmenlerin bulunup tutuklanmasını talep eden resmi makamlarla işbirliği yapmayı reddediyor. Washington yönetimi kaçak göçle mücadeleye katılmayan şehirlerin polisiye ihtiyaçlarının karşılanmasına yaptığı mali katkıyı azaltabileceğini duyurmuştu. Chicago Belediye Başkanı Emmanuel geçen yıl polisin donanım ihtiyacının karşılanmasına federal devletin 2,3 milyon dolarlık katkıda bulunduğunu açıkladı.

'Chicago liberal kalacak'

Washington yönetiminin uygulamalarını hatalı bulduğunu belirten Emmanuel CNN televizyonuna verdiği demeçte 'her daim insanlara kucak açan bir kent olarak kalacaklarını ve yerel polis teşkilatının göçmenlerin camialarıyla işbirliği yapmak zorunda olduğunu' söyledi.

Chicago Belediyesinin kararı ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Sessions 'yasaların üstünlüğünü ihlal edip kamu güvenliği pahasına suçlu yabancıları himaye eden yerel yönetimlere federal yönetimin yardımda bulunmayacağını', söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD Başkanı Donald TrumpChicago Belediyesi WashingtonBelediye BaşkanıBaşkanı Donald TrumpChicago BelediyesiBelediye Başkanı Rahm EmmanuelABDNew YorkLos AngelesBelediye Başkanı EmmanuelEmmanuel CNNBelediyesininABD Adalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24