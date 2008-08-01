Chicago'da Del Negro dönemi

Tempo24-



Bu sezon play-off'lara kalma başarısı gösteremeyen Chicago Bulls'un genel menajeri John Paxson, yola daha önce baş antrenörlük yapmamış olan Vinny Del Negro ile devam edeceklerini açıkladı.



Tecrübeli antrenör Mike D'Antoni'nin Phoenix Suns ile yollarını ayırmasıyla birlikte ismi baş antrenörlük adayları arasında geçen ve artık bir takımın başına geçmek istediğini belirten 42 yaşındaki yardımcı antrenör, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Basketbolun bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum; ama yardımcı antrenörlük tecrübesi baş antrenörlüğe olan tutkumu görmemi sağladı" diye konuştu.



2008 draftında ilk sırada oyuncu seçme hakkını elde eden Bulls'un yöneticilerinden Reinsdorf, "İlk önce drafttan ne istediğimize karar vermek zorundayız. Daha sonra ise gelecek teklifleri değerlendirerek neler yapacağımıza karar vereceğiz" dedi.

