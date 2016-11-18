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Spor

Chicago Bulls tam gaz ilerliyor: 77-85

Bulls'ta Jimmy Butler 20 sayı, 12 ribaunt, Dwyane Wade ise 18 sayıyla oynadı

18 Kasım 2016 15:11

NBA'de Chicago Bulls, Utah Jazz'ı deplasmanda 85-77 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Doğu Konferansı'nda 8 galibiyetle 4. sıraya yükselen Bulls'da Jimmy Butler 20 sayı ve 12 ribaunt, Dwyane Wade 18 sayı, Robin Lopez ise 10 sayı ve 12 ribauntla oynadı. 

Bu sezon 6. mağlubiyetini alan 7 galibiyetli Jazz'da Rudy Gobert 16 sayı ve 13 ribaunt, Dante Exum 14, Rodney Hood 12, Trey Lyles ise 11 sayıyla oynadı.

 

Harden rakamları salladı

 

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 126-109 yendi.

Galibiyet sayısını 7'ye çıkaran Rockets'da James Harden 26 sayı, 14 asist ve 12 ribaunt ile "triple-double" yaptı. Trevor Ariza ve Eric Gordon 16, Clint Capela ise 15 sayıyla skora destek verdi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

 

Günün toplu sonuçları

 

Washington Wizards-New York Knicks: 119-112
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 96-73
Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 126-109
Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 110-86
Utah Jazz-Chicago Bulls: 77-85.

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