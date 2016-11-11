Chicago Bulls, Miami Heat'in ateşini söndürdü

Chicago Bulls, deplasmanda Miami Heat’i 98-95 yenerek, bu yıl 5’nci, son 3 maçında 2’nci galibiyetini aldı.



13 yıl formasını giydiği Miami Heat’e karşı ilk maçına çıkan Dwyane Wade, 32 dakika süre alıp, 13 sayı atarken, 7 ribaunt aldı ve 4 asist yaptı.



Maçın bitimine 14 saniye kala Bulls 94-92 öndeyken kullandığı iki serbest atışı sayıya çevirerek galibiyeti garanti altına alan Wade ‘in bu anlamlı gecesinde yaklaşık 20 bin Miami seyircisi onu yalnız bırakmadı.

Chicago Bulls’da Jimmy Butler 20 sayı 4 ribaunt, 5 asist, Robin Lopez 16 sayı, Rajon Rondo 16 sayı, 12 ribaunt'la oynadı.

Miami Heat’de ise Hassan Whiteside 20 sayı 20 ribaunt, 3 blok, Dion Waiters 16 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Justise Winslow ise 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistle maçı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları

Miami Heat 95 - 98 Chicago Bulls

Milwaukee Bucks 106 - 112 New Orleans Pelicans

Denver Nuggets 101 - 125 Golden State Warriors

LA Clippers 111 - 80 Portland Trail Blazers.