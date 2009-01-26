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Dünya

'Che'yi SSCB ihbar etti' iddiası

Yeni iddiaya göre Che, Bolivya ormanlarına giderken, öldürüleceğini ve ihanete uğradığını biliyordu...

26 Ocak 2009 02:00

Yeni iddiaya göre Che Guevara, Küba Devrimi'nin ardından Bolivya ormanlarına giderken, öldürüleceğini ve ihanete uğradığını biliyordu...

Öldürülürken Che'in yanında olan az sayıda gerillalardan biri olan Kübalı Daniel Alarcon Ramirez, sustu sustu, 70 yaşında konuştu...

İtalyan Corriere Della Sera'ya konuşan eski gerilla, " Castro Küba'daki devrimden sonra Moskova ile bir antlaşma yaptı. Moskova'nın desteği olmadan, ülkeyi yönetemezdi.

Ancak Che, "sosyalist emperyalizme" de yani Rusya'ya da karşı çıkıyordu. Bu nedenle araları açıldı. SSCB, Che'nin yok edilmesini istedi. Bu nedenle Bolivya ormanlarındaki yerini bildirmiş olabilirler" dedi...

Latin Amerika'da büyük yankı bulan iddialarla ilgili Küba'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Benigno lakaplı gerilla, Che'nin öldürülmesinden sonra, Salvador Allende tarafından Şili'ye kaçırıldıklarını ve böylece kurtulduklarını söyledi. Che'nin militanlar arasında çok sevildiğini söyleyen Benigno, "Che Fidel'i gölgelerdi. Bu nedenle Castro'nun Che'ye karşı hep bir kızgınlığı vardı" dedi. 

Guevara 9 Ekim 1967’de Vallegrande yakınlarındaki La Higuera’da Bolivya Ordusu’nun elinde iken öldürülmüştü.

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