-Chevron ile Transocean'a 10,6 milyar dolarlık dava RIO DE JANEIRO (A.A) - 15.12.2011 - Brezilya'da, geçen ay Rio de Janeiro yakınlarındaki petrol sızıntısından sorumlu oldukları gerekçesiyle Amerikalı petrol şirketi Chevron ve açık deniz sondaj şirketi Transocean'a 10,6 milyar dolarlık dava açıldı. Savcılık makamının internet sitesindeki açıklamasında, Rio de Janeiro eyaletinde iki şirket aleyhine 10,6 milyar dolarlık dava açan federal savcıların, aynı zamanda bu şirketlerin Brezilya'da çalışmalarının askıya alınması çabasında olduğu kaydedildi. Açıklamada, ''Savcılar soruşturma sırasında Chevron ve Transocean'ın sızıntının yol açtığı zararı kontrol altına almada yeterli olmadığını tespit etti. Bu, şirketlerin planlama ve çevre yönetimi eksikliğini kanıtlıyor'' denildi. Dava, okyanus tabanının birkaç kilometre altında 50 milyar varillik petrol rezervinin keşfedildiği Brezilya'da, petrol şirketlerinin bu ülkedeki varlığını artırma planlarını da tehlikeye atabilir. Chevron, dava açıldığına dair resmi bildirim almadığını ve dört günde durdurulan sızıntının çevreye minimum ya da hiç zarar vermediğini bildirdi. Transocean şirketi de yaptığı açıklamada, ''davayla ilgili resmi tebligat almadıklarını, şu anda petrol kuyusu platformlarının Brezilya karasularında faaliyetlerini sürdürdüğünü ve yetkililerle işbirliği yapmayı sürdüreceklerini'' kaydetti. Kasım ayında Rio de Janeiro eyaletinin kuzeydoğusundaki Frade Field bölgesinde meydana gelen petrol sızıntısında 2 bin 400 varil petrolün Rio de Janeiro kıyısı açığında suya karıştığı tahmin ediliyor.