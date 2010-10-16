T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Chevrolet 322 bin aracı geri çağrıyor

ABD'li otomobil üreticisi General Motors, Chevrolet Impala model 322 bin 409 adet aracını geri çağırıyor.

16 Ekim 2010 03:00

T24- ABD'li otomobil üreticisi General Motors, Chevrolet Impala model 322 bin 409 adet aracını geri çağırıyor.


General Motors(GM) şirketinden yapılan açıklamada, emniyet kemerinde sorun bulunduğu gerekçesiyle 2009-2010 yıllarında üretilen 322 bin 409 adet Chevrolet Impala model aracın geri çağrılacağı belirtildi.


Açıklamada, araçlardaki emniyet kemerinin takılmasında sorun olduğu, kaza anında dayanıklılık göstermeyerek araçta bulunanların yaralanmasına neden olabileceği kaydedildi.


Söz konusu araçların ABD'de satıldığı belirtilen açıklamada, sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayının bildirilmediği de ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24