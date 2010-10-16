Chevrolet 322 bin aracı geri çağrıyor

T24- ABD'li otomobil üreticisi General Motors, Chevrolet Impala model 322 bin 409 adet aracını geri çağırıyor.



General Motors(GM) şirketinden yapılan açıklamada, emniyet kemerinde sorun bulunduğu gerekçesiyle 2009-2010 yıllarında üretilen 322 bin 409 adet Chevrolet Impala model aracın geri çağrılacağı belirtildi.



Açıklamada, araçlardaki emniyet kemerinin takılmasında sorun olduğu, kaza anında dayanıklılık göstermeyerek araçta bulunanların yaralanmasına neden olabileceği kaydedildi.



Söz konusu araçların ABD'de satıldığı belirtilen açıklamada, sorunla ilgili şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayının bildirilmediği de ifade edildi.



