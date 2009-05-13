Chery Kimo, 25 araçlık ilk filo satışını yaptı

Chery'nin, Türkiye'de geçen ay satılmaya başlayan Kimo'nun 17 bin 649 lira değerindeki yüksek donanımlı Lusso modelinden 25 otomobille uluslararası ilaç şirketi Ross Pharma'ya ilk filo satışını gerçekleştirdiği bildirildi.



Mermerler Otomotiv'den yapılan yazılı açıklamada, Merbil Otomotiv Plaza'da gerçekleşen teslim töreninde 25 adet Kimo araç filosunun, Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer tarafından Ross Pharma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Tanık'a teslim edildiği belirtildi.



Chery Türkiye'den Sorumlu Genel Müdürü James Guo, törende yaptığı konuşmada, satıştan duydukları memnuniyeti ifade ederek, yıl sonunda en iyi satışı yapan ve en iyi yedek parça hizmeti sunanlara birer Kimo ve Şanghay gezisi hediye edeceklerini bildirdi.



Guo, ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomotiv sektörünü etkilediğini, ancak her geçen ay Türkiye'deki modellerini artıran Chery'nin, 2009'un bahar aylarındaki satışlarının da yükseldiğini belirtti.

