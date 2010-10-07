-CHERRY, KARASU'DA ÜRETİLECEK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Mermerler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Murat Mermer, Cherry'nin Türkiye'de üretimini Sakarya Karasu'da kuracakları fabrikayla yapacaklarını belirterek, yıl başından önce projeye başlayacaklarını bildirdi. Mermer, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Karasu'da kurulacak fabrikayla ilgili alanda 200 dönümlük bir mera alanı görüldüğünü, aslında söz konusu alanın mera özelliğini kaybettiğini ancak mevzuat sorunlarına yol açtığını, şu anda mevzuatla ilgili sorunu aşmaya çalıştıklarını anlattı. Şu ana kadar 2 aylık bir gecikmeleri olduğunu ancak, çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Mermer, projeye yıl başından önce başlamayı öngördüklerini söyledi. Mermer, proje kapsamında fabrikanın yanı sıra otel grubu ve alış veriş merkezinin içinde yer alacağı bir sosyal tesis de oluşturacaklarını kaydederek, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini bildirdi. Mermer, söz konusu yatırımın 120 milyon dolarını da bina ve sosyal tesislerin oluşturacağını anlattı. -3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM- Bu yatırımla, 5 yılın sonunda 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Mermer, bu rakamın 890'ını beyaz yakalıların oluşturacağını söyledi. Mermer, yan sanayi ile birlikte düşünüldüğünde istihdam sağlanacak kişi sayısının 10 bine yaklaşacağını da kaydetti. Mermer, 2012 yılının Ağustos ayında Türkiye'de üretilmiş ilk aracın çıkacağını ifade ederek, yıllık üretim kapasitesinin de birinci yıl 20 bin, beşinci yılın sonunda 100 bin olacağını bildirdi. Cherry'nin 3 modelini Türkiye'de üreteceklerini belirten Mermer, üretecekleri modellerinin bir tanesinin hafif ticari araç, diğer ikisinin de otomobil modeli olan Niche ve Change olduğunu söyledi. -''5 BİN CHERRY SATTIK, İKİNCİ ELİ OLUŞTU''- Mermer, Cherry markasının araçlarının aslında tamamıyla Alman teknolojisini kullandığını, işçiliğinin Çin olduğunu belirterek, ''Şimdi biz bunu Türk ve Çin ortak yapımı olarak Alman teknolojisi kullanarak yapacağız'' dedi. Çin markasının dünyadaki algılamasına yönelik soru üzerine de Mermer, Cherry'nin bir dünya markası olduğunu belirterek, can güvenliği regülasyonlarının özellikle çarpışma testlerinin birebir yapıldığını ve bunları başarmış bir marka olarak ön yargıları yıktığını anlattı. Mermer, ''Yüzde 100'den daha güvenli araçlar'' dedi.