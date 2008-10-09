Cherchesov iddiası





Fenerbahçe’nin, Aragones ile yaşadığı kriz nedeniyle yeni bir teknik direktör arayışına başladığı ve ilk olarak da Rus çalıştırıcı Stanislav Salamovich Cherchesov’a teklif götürdüğü ileri sürüldü



Rus basını, 45 yaşındaki hocaya teklif yapan Fenerbahçe Yönetimi’nin bu teknik direktörle bir ön görüşme yaptığını, yakında yeni gelişmelerin yaşanabileceğini bildirdi.



Spartak Moskova takımını çalıştırırken görevinden ayrılan ünlü teknik adam, 2002 yılına kadar Rusya Milli Takımı’nın kalesini korudu. 2004’ten itibaren teknik adam olarak çalışan Cherchesov , özellikle Tirol takımındaki performansıyla dikkat çekti. Genç çalıştırıcının Türkiye’ye gelmeyi kabul ettiği ve Fenerbahçe Yönetimi’yle masaya oturmayı beklediği belirlendi. Rus basını, Cherchesov’un prensipte teklifi kabul ettiğini ve sarı-lacivertlilerin oyuncu yapısını incelemeye bile başladığını ileri sürdü.





