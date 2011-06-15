Che'nin yayımlanmamış günlüğü piyasada

T24 - Arjantinli devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın şimdiye dek yayımlanmamış bir günlüğü basıldı. Küba'da piyasaya sürülen günlük, Che'nin eşi Aleida March tarafından hiç değiştirilmeden yayına hazırlandı.



Bir Savaşçının Günlüğü ismiyle sunulan kitap, Che'nin Küba'daki Batista rejiminin devrilip Fidel Castro'nun iktidara geçmesini sağlayan üç yıllık mücadele boyunca yazdığı notlara dayanıyor.



Esas mesleği doktorluk olan Che Guevara'nın el yazısının çok bozuk olduğunu söyleyen yayıncılar, notların deşifre edilmesinin bir hayli zaman aldığını belirttiler.





Küba yılları



Günlükte yer alan ilk not Che'nin önderlik ettiği devrimci grubun Granma isimli tekneyle Küba kıyılarına yanaştığı 2 Aralık 1956'da kaleme alınmış.



Che'nin günlükteki son notu ise General Batista'nın devrildiği 1 Ocak 1959 tarihli.

Kitabı yayına hazılayanlar günlükte Che'nin Küba kültürü, kimliği ve politik durumuna dair gözlemlerinin bulunduğunu belirttiler.



Ernesto Che Guevara'nın daha önce yayınlanmış eser ve günlükleri büyük ilgi görmüştü.

Che'nin Küba devrimi sonrasında mücadelesini sürdürdüğü Bolivya'da aldığı notlardan derlenmiş günlük, öldürüldüğü 1967 yılından bir yıl sonra piyasaya çıkmış ve defalarca yeniden basılmıştı.



Guevara'nın 23 yaşındayken yaptığı Güney Amerika yolculuğunu yansıtan günlüğü de, Motosiklet Günlükleri ismiyle çok satan bir kitap olmuş ve aynı isimle beyaz perdeye uyarlanmıştı.



