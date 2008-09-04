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Dünya

Cheney'den Batı'ya enerji nasihati

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, batılı ülkelerin Kafkasya'da yeni enerji nakil yolları bulması gerektiğini söyledi.

04 Eylül 2008 03:00

ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, batılı ülkelerin Kafkasya'da yeni enerji nakil yolları bulması gerektiğini söyledi.

Cheney, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey ile görüştükten sonra birlikte yaptığı açıklamada, "ABD olarak, Türkiye dahil, Avrupa ülkeleri ile birlikte, Azerbaycan ve Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer ülkelerle, kaynakların serbest akışını garanti altına alan yeni enerji ihraç rotaları üzerinde çalışmak zorunda olduğumuza kuvvetli bir biçimde inanıyoruz" dedi.

Bu arada, Cheney'in Bakü ziyareti sırasında petrol şirketlerinin yerel yetkilileri ile görüştüğü bildirildi. ABD'nin Bakü Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, British Petroleum ve Chevron şirketi yetkililerinin görüşmelerinde Cheney'e, "özellikle Rusya'nın Gürcistan'daki son askeri hareketlerinin ışığında, Azerbaycan ve Kafkasya bölgesindeki enerji durumu ile ilgili değerlendirmelerini" ilettikleri belirtildi.

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