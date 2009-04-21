Cheney, işkenceyi savundu

ABD'nin eski başkan Yardımcısı Dick Cheney, ABD'nin yeni yönetimi tarafından "yasadışı" olarak kabul edilen işkence yöntemlerini savundu ve "Bu sayede değerli bilgi edindik" diye konuştu.



Dick Cheney, Fox News'a yaptığı açıklamada, 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra yakalanan üst düzey zanlıların "sert" sorgulamaları sırasında çok değerli bilgiler edindiklerini ve bunun gözardı edildiğini söyledi.



Cheney, sorgulama yöntemlerin, alınan sonuca bakılarak yargılanması gerektiği düşüncesini savundu.



Barack Obama, George W. Bush döneminde başvurulan, suyla boğulma hissi veren (water boarding) yöntemini de içeren işkence yöntemlerini, başkan olmasının ardından yasaklamıştı.



Water boarding yönteminin, El Kaide üyesi olduğu düşünülen 2 şüpheliye 266 kez uygulandığı ortaya çıkmıştı.

