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Spor

Chen unvanı korudu

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde bayanlar 58 kiloda altın madalyayı, Çinli Chen Yanqing kazandı...

11 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda halterde bayanlar 58 kiloda altın madalyayı, Çinli Chen Yanqing kazandı.

Pekin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda düzenlenen halter müsabakalarının 3. gününde, bayanlar 58 kiloda Çinli Chen Yanqing, koparmada 106, silkmede 138 ve toplamda 244 kilo kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu.

Atina-2004'ün altın madalyalı ismi 29 yaşındaki Chen, bu başarısıyla olimpiyat rekoru da kırmış oldu. Chen'in 4 de dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Rus Marina Shainova'nın gümüş madalya kazandığı müsabakada, Kuzey Koreli O Jong Ae bronz madalyanın sahibi oldu. Shainova, koparmada 98, silkmede 129 ve toplamda 227 kilo, O Jong Ae ise koparmada 95, silkmede 131 ve toplamda 226 kilo kaldırdı.

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