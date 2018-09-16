Chemnitz'te yabancı düşmanı gruba tutuklama

Almanya'nın Chemnitz kentinde kendilerine halk tarafından oluşturulan savunma milisi anlamına gelen "Bürgerwehr" adını veren en az 15 kişilik bir grubun üyeleri gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan grubun altı üyesi tutuklandı. Grubun sağ popülist Pro Chemnitz hareketinin Cuma günü düzenlediği gösteri sonrasında kent merkezinde bazı eylemlerde bulunduğu belirtildi.

İddiaya göre grup önce kentin merkezindeki bir parkta doğum günü kutlaması yapan Alman gençlerin yanına giderek kimlik kontrolü yapmak istedi. Gençler bunun üzerine kutlamayı bitirerek polisi durumdan haberdar etti. Ardından İran, Pakistan ve Alman vatandaşlarından oluşan yedi kişilik grubun yanına giden "Bürgerwehr" üyeleri burada yabancı düşmanı hakaretlerde bulunarak bir İranlıyı yaraladı.

Chemnitz Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında yaşları 15 ile 33 arasında değişen 15 kişilik grubun üyeleri gözaltına alındı. 9 kişi serbest bırakılırken yaşları 27 ile 33 arasında değişen altı kişi hakkında çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

Savcılık, şahıslar hakkında ülke barışını bozma ve tehlikeli vücut yaralama suçlaması yöneltiyor. Chemnitz Savcılığı 26 yaşındaki İran vatandaşının sert bir cisimle başından yaralandığını ve başında açık yara oluştuğunu açıkladı.

Cuma akşamı Pro Chemnitz’in çağrısıyla kentte düzenlenen gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştı. Chemnitz’te Ağustos ayı sonunda bir Alman vatandaşı bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili bir Suriye ve bir Irak vatandaşı tutuklanmıştı. Olay sonrası kentte düzenlenen gösterilere yabancı düşmanı sloganlar damga vurmuştu.

epd,AFP/EC,DÇÜ

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