Chelsea'yi şaşırtan 'canavar'

Dünyaca ünlü futbolcular Cesc Fabregas, Diego Costa ve Filipe Luis'i kadrosuna katan Chelsea, ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Wimbledon takımıyla karşı karşıya geldi. Maviler, 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bol gollü karşılaşma sonrası en çok konuşulan isim ise Wimbledon takımının forveti Adebayo Akinfenwa oldu. 1.80 boyuna rağmen 106 kilo olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcu, sahada kaldığı 66 dakikada sergilediği futbolla alkış aldı.

'Dünyanın en güçlü forveti' yorumları yapılan Akinfenwa, fiziği görüntüsü nedeniyle İngiltere'de ‘canavar’ lakabıyla tanınıyor.