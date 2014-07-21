T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'yi şaşırtan 'canavar'

106 kiloluk cüssesiyle dikkati çeken 32 yaşındaki Adebayo Akinfenwa, Chelsea maçında objektiflere böyle yansıdı

21 Temmuz 2014 13:40

Dünyaca ünlü futbolcular Cesc Fabregas, Diego Costa ve Filipe Luis'i kadrosuna katan Chelsea, ilk hazırlık maçında İngiliz ekibi Wimbledon takımıyla karşı karşıya geldi. Maviler, 2-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bol gollü karşılaşma sonrası en çok konuşulan isim ise Wimbledon takımının forveti Adebayo Akinfenwa oldu. 1.80 boyuna rağmen 106 kilo olan 32 yaşındaki İngiliz futbolcu, sahada kaldığı 66 dakikada sergilediği futbolla alkış aldı.    

'Dünyanın en güçlü forveti' yorumları yapılan Akinfenwa, fiziği görüntüsü nedeniyle İngiltere'de ‘canavar’ lakabıyla tanınıyor.  

ETİKETLER

Adebayo AkinfenwaWimbledonchelseaforvetfutbolcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24