T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'nin Senegalli yıldızı Demba Ba Beşiktaş'ta

Beşiktaş, bonservis bedeli için kapıyı 10 milyon sterlin ile açan İngiliz ekibini dört eşit taksitte 7 milyon Euro karşılığı ikna etmeyi başardı

16 Temmuz 2014 16:02

Beşiktaş, Demba Ba'yı renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, Senegalli yıldızın kulübü Chesea ile görüşmeler başlandığını KAP’a bildirdi.

Hugo Almeida ile yolların ayrılması sonrası Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde marka bir santrfor ile sahaya çıkma hedefini kovalayan siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonrası Senegalli oyuncunun kulübü Chelsea'yi ikna etti.

Yaklaşık iki ay önce 29 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan Beşiktaş, bonservis pazarlığını 10 milyon Euro'dan açan Chelsea'yi ikna etmek için kiralık dahil birçok formülü masaya getirmiş ancak sonuç alamamıştı. Dün yapılan görüşmelerde ise Beşiktaş, son olarak 4 eşit taksit halinde 7 milyon Euro ödeyebileceğini iletti ve bu teklif kabul gördü. Beşiktaş'ın Demba Ba'nın transferini bugün KAP'a bildirerek resmen duyurması bekleniyor. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalayacak ve ardından İngiltere kampına katılacak. 

 

ETİKETLER

demba babeşiktaştransferchelseahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24