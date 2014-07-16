Chelsea'nin Senegalli yıldızı Demba Ba Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Demba Ba'yı renklerine bağladı. Siyah beyazlılar, Senegalli yıldızın kulübü Chesea ile görüşmeler başlandığını KAP’a bildirdi.

Hugo Almeida ile yolların ayrılması sonrası Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde marka bir santrfor ile sahaya çıkma hedefini kovalayan siyah-beyazlılar, uzun süren pazarlıklar sonrası Senegalli oyuncunun kulübü Chelsea'yi ikna etti.

Yaklaşık iki ay önce 29 yaşındaki futbolcu ile el sıkışan Beşiktaş, bonservis pazarlığını 10 milyon Euro'dan açan Chelsea'yi ikna etmek için kiralık dahil birçok formülü masaya getirmiş ancak sonuç alamamıştı. Dün yapılan görüşmelerde ise Beşiktaş, son olarak 4 eşit taksit halinde 7 milyon Euro ödeyebileceğini iletti ve bu teklif kabul gördü. Beşiktaş'ın Demba Ba'nın transferini bugün KAP'a bildirerek resmen duyurması bekleniyor. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Demba Ba, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeyi imzalayacak ve ardından İngiltere kampına katılacak.