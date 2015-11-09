Chelsea'nin cezalı teknik direktörü Mourinho, Stoke City maçını dışarıdan mı yönetti?

Chelsea Menajeri Jose Mourinho'nun, cezalı olduğu için stada girmesi ve yardımcılarıyla iletişim kurması yasak olan Stoke City maçında özel bir cihaz sayesinde maç sırasında yardımcılarına talimat verdiği iddia edildi. Mourinho'nun ayrıca, kapalı kasa bir kamyonetle stada geldiği belirtildi.

Hurriyet.com.tr'nin haberine göre, dünyanın en çok konuşulan teknik direktörü olan Jose Mourinho, takımının 1-0 mağlup olduğu Stoke City maçında büyük bir skandala imza attı. İngiltere Futbol Federasyonu'nun verdiği ceza nedeniyle Stoke karşılaşmasını, stadın yakınındaki bir otelde izlemek zorunda kalan Jose Mourinho'nun maç sırasında kuralları bir değil birkaç kez ihlal ettiği öne sürüldü.

Bilindiği üzere hak mahrumiyeti cezası olan teknik adamlar, saha içindeki yardımcılarıyla haberleşemiyor. Ancak Mourinho bu kuralı, stattaki yardımcılarının yanında bulunan özel bir iletişim cihazı sayesinde deldi. Portekizli teknik adam maç sırasında birkaç kez yardımcısı Steve Holland ile iletişim kurdu ve onun verdiği talimatlar sahadaki futbolculara aktarıldı. Jose Mourinho'nun verdiği talimatlar Steve Holland tarafından oyunculara iletildi.

Chelsea Kulübü yetkilileri cezası nedeniyle stada girmesi yasak olan Mourinho'nun, maçtan önce otelde futbolcularına son bir konuşma yapıp, karşılaşmayı otelden izlediğini söylediler. Ancak, Mirror gazetesinde yayımlanan görüntüler bunun da doğru olmadığını ortaya koydu...

Jose Mourinho, çamaşır taşıyan kapalı kasa bir kamyonetin arkasına saklanarak stada geldi ve burada yardımcılarıyla apar topar bir görüme yaptı.

Stoke City maçında kuralları birkaç kez ihlal eden Portekizli teknik adama bu davranışları nedeniyle yeni bir ceza gelmesi bekleniyor.