Chelsea’nin başı belada



Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Barcelona maçından sonra hakeme hakaret eden Didier Drogba ve Jose Bosingwa ile Chelsea kulübünün de cezaya çarptırılması bekleniyor.





Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea ile Barcelona arasında oynanan maçtan sonra istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Bu olayları inceleyen UEFA da, Chelsea kulübüne disiplin talimatları çerçevesinde yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.



Avrupa futbolunun karar mercii, maçtan sonra Norveçli hakem Tom Henning Ovrebo’ya saldıran ve hakaret eden Didier Drogba ile Jose Bosingwa’ya ceza vermeye hazırlanıyor. Ayrıca taraftarlarının çıkarttığı olaylardan dolayı Chelsea kulübünün de başı yanacak gibi gözüküyor.



UEFA resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “UEFA, Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında; Chelsea futbol kulübü, Didier Drogba ve Jose Bosingwa’nın disipline aykırı hareketlerini tespit etmiştir. Taraftarlarının ve oyuncularının uygunsuz hareketlerinden dolayı kulübün cezaya çarptırılması öngörülmüştür. Ayrıca Drogba ve Bosingwa’nın hakeme karşı yaptıkları hareketler, sportmenlikle bağdaşmamaktadır. UEFA Kontrol ve Disiplin Kurulu, bu dosyayı 17 Haziran’da görüşecek ve gerekli kararı verecektir” denildi.



Bu arada Chelsea’nin henüz resmi bir cevap vermediği öğrenildi.

