Chelseali Ashley Cole bir kişiyi vurdu

T24 - İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ashley Cole'un kaza sonucu bir genci silahla yaraladığı bildirildi.







Dail Mail gazetesi, Chelsea'nin geçtiğimiz Pazar günü yaptığı antrenman sonrasında yıldız futbolcu Ashley Cole'un, Loughborough Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Tom Cowan'ı kaza sonucu havalı tüfekle yaraladığını yazdı.

Gazete, Chelsea'nin Cobham'da bulunan antrenman sahasında meydana gelen olayda, Cole'un eline aldığı 22 kalibre havalı tüfekle şakalaşırken, silahın dolu olduğunu fark etmeyip ateş ettiğini ve kendisinin 1.5 metre kadar yanında bulunan Cowan'ı yaraladığını kaydetti.

Haberde ayrıca yaralanan Cowan'a ilk müdaheleyi Chelsea sağlık heyetinin yaptığı da belirtildi.

Chelsea Kulübü ve Ashley Cole'dan ise bu iddia hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi.



