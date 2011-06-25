Chelsea'den Galatasaray'a çılgın teklif!

T24 - Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor! Son olarak Chelsea'nin Arda Turan'a yaptığı teklifle sarı-kırmızılılar iki dünya yıldızını kadrosuna katma fırsatını eline geçirdi.





Hürriyet yazarı Hakan Ünsal'ın köşesinde paylaştığı transfer duyumlarına göre sarı-kırmızılılarda sıcak saatler yaşanıyor. Ünsal'ın iddiasına göre Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan için Chelsea reddedilmesi zor bir teklif yaptı. Galatasaray Didier Drogba'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyordu ve yakın zamanda sol kanada almak istediği Jose Antonio Reyes'ten ret cevabı almıştı. İşte Chelsea, Arda Turan için Galatasaray'a Drogba'yla Florent Malouda'yı önerdi ve sarı-kırmızılıların önüne büyük bir fırsat geldi. Eğer kulüp onay verirse bu transferin gerçekleşmesi işten bile değil.



"Dünyanın en iyi beş forvet oyuncusundan birisi gelecek"

Ünsal ayrıca, yeni sezonda "dünyanın en önemli beş forvet oyuncusundan birinin" Galatasaray forması giyeceğini söyledi. Ünsal'a göre Luis Fabiano imzaya hazır ama diğer yandan Didier Drogba ve Diego Forlan için de zemin yoklanıyor. Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim bu üç isimden en iyisini transfer etmek için fikir alışverişi içinde bulunuyor.



"Kaleci konusunda top Taffarel'de"

Ayrıca uzun süredir üst düzey bir kaleci arayan Galatasaray Laziolu Fernando Muslera'ya da imza attırmak üzere. Yine de bir alternatif daha var ve bu konuda Galatasaray'ın kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in görüşü çok önemli. Brezilyalı efsane yeni kalecinin seçiminde büyük rol oynayacak.



Kulüpte erken ayrışmalar!

Hakan Ünsal ayrıca Galatasaray'daki hiyerarşik çatışmalardan da bahsetti. Ünsal'ın iddiasına göre geçtiğimiz günlerde meydana gelen Ali Dürüst-Bülent Tulun kavgası kulüpte ayrılığa yol açtı.