Chelsea'den dev transfer!

2003'te Rus işadamı Roman Abramoviç'e satıldıktan sonra yaptığı transferler ve aldığı başarılarla yükselen Chelsea, Real Madrid'in golcüsünü kadrosuna kattı. İngiliz ekip, Alvaro Morata ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Ada temsilcisi, 24 yaşındaki İspanyol golcü için 65 milyon Euro bonservis ödeyecek. Başarıya bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın 90 milyon Euro'ya çıkması da söz konusu.

Tüm stat kaleye geçti; Dybala golünü attı

Geçilen günlerde hayranıyla evlenen genç forvet, geçen sezon Madrid ekibinin formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.