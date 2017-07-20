T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea'den dev transfer!

Ada temsilcisi, İspanyol golcünün bonservisi için 65 milyon Euro ödeyecek, bu rakam 90 milyon Euro'ya da çıkabilir

20 Temmuz 2017 13:10

2003'te Rus işadamı Roman Abramoviç'e satıldıktan sonra yaptığı transferler ve aldığı başarılarla yükselen Chelsea, Real Madrid'in golcüsünü kadrosuna kattı. İngiliz ekip, Alvaro Morata ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Ada temsilcisi, 24 yaşındaki İspanyol golcü için 65 milyon Euro bonservis ödeyecek. Başarıya bağlı bonuslarla birlikte bu rakamın 90 milyon Euro'ya çıkması da söz konusu.

Tüm stat kaleye geçti; Dybala golünü attı

Geçilen günlerde hayranıyla evlenen genç forvet, geçen sezon Madrid ekibinin formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.

ETİKETLER

Alvaro MorataChelseatransferreal madrid65 milyon euroeuro90 milyonabramoviçispanyolrus

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24