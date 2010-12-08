Chelsea'de Guardiola sesleri

T24 - İngiltere basını son haftalarda aldığı başarısız sonuçlarla liderliği Manchester United'a kaybeden Chelsea'de yönetimin Barcelona teknik direktörü Pep Guardialo'yı takımın başına getirmeyi planladığını duyurdu.



Chelsea yönetiminin Barcelona türü bir futbol istediğini belirten Sunday Times, İspanyol kulübünün genç takım sorumlusunun da sezon sonunda, Guardiola ile birlikte Londra kulübüne katılacağını ileri sürüyor.

Gazeteye göre, Chelsea'ye harcadığı bir milyar doların karşılığını alamadığını düşünen kulübün sahibi Roman Abramoviç ilk yılındaki başarısına rağmen şu anki menejer Carlo Ancelotti'yi gözden çıkarmış durumda.

Ancak futbol camiasının önde gelen isimleri Chelsea'nın yeni teknik direktör arayışlarını doğru bulmuyor.

Sunday Times'ın futbol yazarı David Walsh ise Ancelotti'nin işine son verilmesinin hata olacağı görüşünde.

''Abramoviç'i anlamak mümkün değil'' görüşünü dile getiren Walsh, ''Ancelotti geçen sezon ilk yılında hem lig şampiyonluğunu hem de federasyon kupasını kazandı. Bu sezon da takımı ilk maçtan itibaren ligi birinci sırada götürdü. Chelsea'nin son bir kaç yılda kaç menajer değiştirdiği düşünüldüğünde yönetimin Ancelotti'nin gönlünü hoş tutmak için elinden gelen her şeyi yapması gerekirdi ama bunun tam tersi yapılıyor'' dedi.

BBC yorumcusu, eski Liverpool golcüsü Alan Hansen de istikrar uyarısında bulunuyor.

Hansen, BBC televizyonunda yayınlanan Match of the Day programında özetle şunları söyledi:

''Çağımızda Alex Ferguson, yetmişler ve seksenlerde Bob Paisley ile Brian Clough gibi uzun süre başarılı olmuş teknik direktörler, zirvelere çıkmanın işin kolay yönü; asıl zor işin ise orada kalmak olduğunu kabul ederler.''

''Chelsea son derece başarılı bir dönem geçirdi. Ancak ellerindeki takımı güçlendirmediler ve son zamanlarda ekibin zaafları ortaya çıkmaya başladı. Kulübün sahibi Roman Abramoviç kemerleri sıkıyor; bunu yapması da gerekiyor.''

''Ama zirvede kalmak isteyen tüm kulüpler ellerine fırsat geçtiğinde kadroyu güçlendirmeye çalışmak zorunda. Örneğin Liverpool'da oynadığım yıllarda, ben de, Kenny Daglish de, takımın herhangi bir başka elemanı da, yönetimin gözünün sürekli açık olduğunu bilirdik.''

''Ancak Chelsea'nin bunu yaptığını düşünmüyorum. Bu yüzden de alarm zilleri çalıyor ve kulüp uzun dönemli sorunlarla karşı karşıya.''

Chelsea için sorunlar kadrosunun kilit isimleri John Terry ve Frank Lampard'ın sakatlanmasıyla başladı.

Sunderland'e evinde 3-0, Birmingham'a deplasmanda 1-0 yenilen Chelsea, pazar günü de Newcastle deplasmanında 1-1 berabere kalarak iki puan kaybetti.



