Chelsea, zirve yarışında West Ham'dan büyük yara aldı

Premier League'de 16. haftanın açılış maçında Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışında çok önemli bir kayıp yaşadı.

Maçın henüz 6. dakikasında Marko Arnautovic'in golüne engel olamayan Londra ekibi, gol yollarında etkisiz kaldığı maçtan puansız ayrılarak ligin ilk iki sırasındaki Manchester takımlarının birbiriyle karşılaşacağı haftayı eli boş kapattı.

11. haftada göreve gelen David Moyes yönetiminde ilk galibiyetini alan Londra derbisinde Chelsea'ye karşı alan West Ham puanını 13'e yükseltirken, 7 hafta sonra mağlubiyetle tanışan Chelsea ise 32 puanda kaldı.