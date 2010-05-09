Chelsea ve Bayern Munich şampiyon

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Bundesliga'nın kralı Bayern Munich

Ligin son maçında Stamford Bridge Stadı'nda Wigan Athletic'i ağırlayan Chelsea, rakibini 8-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğunu ilan etti. ''Maviler''in gollerini Anelka (2), Lampard, Kalou, Drogba (3) ve Ashley Cole attı.Chelsea'nin yıldız futbolcusu Drogba, bu maçta attığı 3 golle 29 gole ulaşarak ''Gol Kralı'' olmayı başardı.Chelsea'yi 1 puan geriden takip eden şampiyonluğun diğer adayı Manchester United da sahasında Stoke City'yi 4-0 mağlup etti. ''Kırmızı Şeytanlar''a galibiyeti getiren golleri, Fletcher, Giggs, Higginbotham (kendi kalesine) ve Ji-Sung kaydetti.Ligin son haftasında 2. lige düşmesi daha önce kesinleşen Hertha Berlin'e karşı karşılaşma boyunca üstün oynayan Bayern Münih, ilk yarıda Ivica Olic'in 20. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti. Maçın 2. yarısında Adrian Ramos, 60. dakikada Hertha Berlin'in beraberlik golünü kaydetti. Arjen Robben'in 74 ve 87. dakikalarda kaydettiği 2 gol maçın sonucunu belirledi ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-1 üstün ayrıldı.Bayern Münih puanını 70'e çıkartarak ligde 22. şampiyonluğunu elde etti.Ligin 18. ve son sırasında bulunan Hertha Berlin ise 24 puanla 2. lige düştü.Mainz 05 ile deplasmanda golsüz berabere kalan Schalke 04, 65 puanla ikinci olurken, Werder Bremen ile Hamburg, Claudio Pizarro ve Ruud Van Nistelrooy'un karşılıklı attıkları gollerle 1-1 berabere kaldı. Werder Bremen 61 puanla 3. olurken, Hamburg 52 puanla 7. sırada yer aldı.Ligi 59 puanla 4. sırada bitiren Bayer Leverkusen, deplasmandan Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalırken, Borussia Dortmund, deplasmanda Freiburg'a 3-1 yenildi ve 57 puanla 5. sırada yer aldı.Hoffenheim ile 1-1 berabere kalan Serdar Taşçı'nın Stuttgart, ligde 55 puanla 6. sırada bulunuyor.Wolfsburg'un, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 yendiği karşılaşmada, Frankfurt'un tek golü 86. dakikada Halil Altıntop'tan geldi.Sahasında Hannover 96'ya 3-0 yenilen Bochum ise 28 puanla Hertha Berlin'in ardından 2. lige düşen diğer bir takım oldu.FC Köln'ü sahasında 1-0 yenmeyi başaran Nürnberg, 31 puanla düşme hattında bulunuyor. Nürnberg, Bundesliga'da kalabilmek için 2. ligde üçüncülüğü garantileyen Augsburg takımı ile 2 baraj maçı oynayacak.