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Spor

Chelsea transfere kapalı

Chelsea FC'nin İcra Kurulu Başkanı Peter Kenyon, ara transfer döneminde yeni oyuncu almayı düşünmediklerini söyledi.

11 Kasım 2008 02:00



Chelsea FC'nin İcra Kurulu Başkanı Peter Kenyon, ara transfer döneminde yeni oyuncu almayı düşünmediklerini söyledi.



Kenyon, FIFA Genel Merkezi'nde kendisine yöneltilen, "Teknik direktör Luiz Felipe Scolari'nin, yeni oyuncu alma hakkı var mı?" sorusu üzerine, ocak ayında kadroya yeni isimler eklemeyi düşünmediklerini söyledi.

Transfer konusunun, kulübün gündeminde yer almadığını belirten Kenyon, "Önceden belirlenmiş, 24 kişilik bir kadromuz var. Bu sayıyı, yılın başında belirledik. Ocak ayı, yeni oyuncular transfer etmek için uygun bir zaman değil" dedi.

Chelsea FC, 12. hafta sonunda 18 puanla Premier Lig'in lideri konumunda bulunuyor.

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