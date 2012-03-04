T24 LogoT24 Logo
Spor

Chelsea, Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ı kovdu!

Avrupa'da kötü sonuçlar alan Chelsea'de teknik direktör Andre Villas-Boas'ın görevinden alındı.

04 Mart 2012 18:28


T24 - Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Chelsea'de teknik direktör Andre Villas-Boas'ın görevine son verildi.

Chelsea, resmi sitesinden Portekizli hoca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulüp, Portekizli isme çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, başarısız sonuçlardan ötürü bu ilişkinin erken sona erdiğini duyurdu. Bu değişikliği yapmak zorunda olduklarını belirten kulüp yönetimi, alınan sonuçlardan sonra başka çareleri olmadığını ifade etti.

Villas-Boas yerine geçici olarak Roberto Di Matteo görev başında olacak.

Chelsea, Portekizli hoca yönetiminde ligde çıktığı son 12 maçtan sadece üçünü kazanabilmişti. Maviler, 46 puanla beşinci sırada bulunuyor.

 

Benitez mi gelecek?

 

Villas-Boas'tan sonra gelmesi plânlanan isim de ortaya atıldı: Rafael Benitez. Ada basınında Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in Benitez'le görüştüğü ve takımın başına her an getirebileceği konuşuluyor.

 

 

ETİKETLER

ChelseaAndre Villas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24