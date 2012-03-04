Chelsea, Portekizli teknik adam Andre Villas-Boas'ı kovdu!



T24 - Ligde ve Avrupa'da kötü sonuçlar alan Chelsea'de teknik direktör Andre Villas-Boas'ın görevine son verildi.

Chelsea, resmi sitesinden Portekizli hoca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiliz kulüp, Portekizli isme çalışmalarından ötürü teşekkür ederken, başarısız sonuçlardan ötürü bu ilişkinin erken sona erdiğini duyurdu. Bu değişikliği yapmak zorunda olduklarını belirten kulüp yönetimi, alınan sonuçlardan sonra başka çareleri olmadığını ifade etti.

Villas-Boas yerine geçici olarak Roberto Di Matteo görev başında olacak.

Chelsea, Portekizli hoca yönetiminde ligde çıktığı son 12 maçtan sadece üçünü kazanabilmişti. Maviler, 46 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Benitez mi gelecek?

Villas-Boas'tan sonra gelmesi plânlanan isim de ortaya atıldı: Rafael Benitez. Ada basınında Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in Benitez'le görüştüğü ve takımın başına her an getirebileceği konuşuluyor.