Chelsea, Michy Batshuayi için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın kiraladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi'nin geleceği ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Chelsea'nin bu yaz Michy Batshuayi'yi bonservisi ile satmayı planladığını yazdı.

Chelsea'nin, bu sezon Beşiktaş'a kiraladığı Michy Batshuayi ile yaz transfer döneminde kesin olarak yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Londra temsilcisinin, 2016'da kadrosuna kattığı ve birçok farklı takıma kiralanan Batshuayi'yi bu yaz bonservisi ile satmak istediği aktarıldı.

Haberde, Belçikalı futbolcuya Almanya, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu ancak en ciddi adayların İngiltere'den olduğu belirtildi.

Ada'dan 5 takım devrede

Premier Lig takımlarından Wolverhampton, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds United'ın golcü futbolcu için teklif yapmasının olası olarak görüldüğü kaydedildi.