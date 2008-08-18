Chelsea lige 'farklı' başladı

Geçen sezonu Manchester United'ın arkasında ikinci tamamlayan Chelsea ise 2008-2009 sezonuna farklı başladı. İlk hafta sahasında geçtiğimiz sezonun FA Cup şampiyonu Portsmouth'u ağırlayan 'Maviler', yeni teknik direktörü Luis Felipe Scolari'ye 4-0'lık galibiyetle 'hoşgeldin' dedi.



Chelsea'ye 3 puanı taşıyan gollerden birini eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka atarken, diğer sayılar Joe Cole, penaltıdan Frank Lampard ve Barcelona'dan transfer Deco kaydetti.



Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Manchester United, ilk maçta sahasında Newcastle United ile yenişemedi. Geçtiğimiz yıl lig şampiyonluğunu Şampiyonlar Ligi kupasıyla da pekiştiren 'Kırmızı Şeytanlar', Cristiano Ronaldo, Tevez ve Hargreaves gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı sezonun ilk maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.



Taraftarı önünde Obafemi Martins'in golüyle geriye düşen Manchester United, 2 dakika sonra Darren Fletcher'la eşitliği sağlamasına karşın kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı.



TOPLU SONUÇLAR



16 Ağustos Cumartesi



Arsenal - West Bromwich: 1-0

Bolton - Stoke City: 3-1

Everton - Blackburn Rovers: 2-3

Hull City - Fulham: 2-1

Middlesbrough - Tottenham: 2-1

West Ham United - Wigan Athletic: 2-1

Sunderland - Liverpool: 0-1



17 Ağustos Pazar



16.30: Chelsea - Porsmouth: 4-0

18.00: Aston Villa - Manchester City: 4-2

19.00: Manchester United - Newcastle United: 1-1

