Chelsea Galatasaray maçı öncesi Londra'da olağanüstü hâl

Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta oynanacak Chelsea Galatasaray maçı öncesinde İngiliz polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Sarı-kırmızılılara UEFA kuralları gereği 2 bin 500 kişilik yer ayıran Chelsea, İngiliz vatandaşı olsa bile hiçbir Türk'e diğer tribünlerden bilet satmıyor. İngilizlere, 'Kuralları delen var mı?' 1diye stat 90 dakika kamerayla gözetlenecek.

Şampiyonlar Ligi’nde Salı günü Chelsea ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı öncesi Lonrda’da daha önce görülmemiş önlemler alındı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Chelsea, 41 bin 387 bin kişi kapasiteli Stamford Bridge Stadı’nda, Galatasaray taraftarı için 2 bin 500 kişilik yer ayırıp, UEFA yönetmeliği gereği yüzde 5 kuralına uyarak bilet verdi. Tribün üstünlüğünü, maça yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılılara kaptırmamak için harekete geçen İngiliz kulübü, Galatasaray taraftarı ve Türk vatandaşlarının Stamford Bridge Stadı’na kontrol dışında girmemesi adına olağanüstü hal ilan etti.

Statta deplasman tribünü dışında hiçbir yerde Galatasaray taraftarı olmaması kararı alan Chelsea yönetimi, şu önlemleri uygulamaya koydu:

İngiliz vatandaşı dahi olsa Türk’e bilet yok

İnternetten yapılan bilet satışında Chelsea Kulübü, ince eleyip sık dokuyor. Önce evraklar en ince detayına kadar inceleniyor, sonra tarihi maçın bileti veriliyor.

Bileti sanal ortamdan alan kişiden bedeli, ve havale ücreti alınıyor. Ancak Chelsea Kulübü, bileti satın alan kişinin tüm bilgileri, pasaport ve oturma izni belgelerini talep ediyor.

İngliiz pasaportu taşıyan ve aynı zamanda Türk vatandaşı olanlara kesinlikle bilet satılmıyor. Çift pasaportlu bir çok Türk’ün internetten aldığı biletler iptal edildi. Chelsea Kulübü, 30 poundluk banka havale ücretini de kesti.

Yerinizi Galatasaraylılara’a verirseniz!...

Chelsea Kulübü, Galatasaray maçı için bilet satın alan İngilizleri de tek tek uyarıyor. İngilizler, rövanş maçı için bir kişiye yalnızca en fazla 2 bilet veriyor. Ayrıca bilet satın alan her İngiliz vatandaşı, “Eğer bu bileti bir Türk vatandaşına, verirseniz biletinizi iptal ederiz” uyarısı yapıyor. Kombine kartı ve koltuk sahibi olan kişiler de bu konuda tek tek uyarılıyor.

Özel kontrol timi de kuruldu

Bilet satın alan herkesin geçmişini ve Türk vatandaşı olup olmadığını inceleyen Chelsea Kulübü bu konuda bir önlem daha aldı.

Maç boyu tribünleri denetleyip gözetleyecek olan kontrol timi, Chelsea tribünlerinde Galatasaray’ı destekleyen Türk bir taraftar olmaması için özel kontrol sistemi kurdu.

Gözaltı ve sınırdışı

Ses bombası, meşale kesinlikle yasak. Yakalanan taraftar bir daha İngiltere ’ye dahi giremeyeceği gibi, gözaltına alınacak.

Sadece iki otel

Londra’ya gelen Türk misafirler, belirlenen 2 otelde kalacak. Ve bu otellerin etrafında özel güvenlik önlemleri alınacak.

TOMA bile olacak

Polis köpekleri aramalarda etkin olarak kullanılacak. Stat çevresinde de ilk kez Türkiye ’de görmeye alışık olduğumuz TOMA araçlarının olacağı belirtildi.