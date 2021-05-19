Chelsea'den Beşiktaş'ı sevindiren galibiyet

İngiltere Premier Lig'de ligin bitimine 1 hafta kala Chelsea ilk 4 ihtimalini Leicester City galibiyetiyle güçlendirdi. Thomas Tuchel'in ekibi bu sonucun ardından Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme olasılığını artırdı.

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta maçında Chelsea ile Leicester City karşı karşıya geldi.

Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren iki ekibin mücadelesinde gülen Maviler oldu.

Stamford Bridge'deki maçta Chelsea'ye 3 puanı getiren goller 47' Antonio Rüdiger ve 66. dakikada Jorginho'dan geldi. FA Cup şampiyonu Leicester'ın tek golü ise 76'da Kelechi Iheanacho kaydetti.

Leicester'da Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Beşiktaş'ın gözü Chelsea'de

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele edecek. Ancak siyah-beyazlıların eleme oynama ihtimali de bulunuyor. Bu durum, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini hangi takımın kazanacağı ve Chelsea'nin Premier Lig'deki sıralamasına bağlı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak final maçını Manchester temsilcisi kazanırsa Beşiktaş doğrudan gruplara kalacak. Chelsea, Devler Ligi'ni kazanır, Premier Lig'de ise ilk 4'e giremezse Beşiktaş, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna elemelerde play-off etabından başlayacak.

Chelsea ligin son hafta maçında Aston Villa'ya konuk olacak.