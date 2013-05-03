Chelsea 10 dakikada finalde

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İsviçre'de 2-1 kazanan Chelsea evinde Basel'i konuk etti. Maviler, yenik duruma düştüğü maçta on dakikada bulduğu gollerle rakibini 3-1 mağlup ederek Amsterdam biletini kaptı ve finalde Benfica'nın rakibi oldu.



UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea evinde Basel'i konuk etti. İlk maçta rakibini 2-1 mağlup eden İngiliz ekibi, seyircisi önündeki maça skor avantajının rahatlığıyla etkili başladı. Bir topu direkten dönen Maviler'de özellikle Torres Basel defansına zor anlar yaşattı ancak kaleci Yann Sommer son pozisyonlardaki başarısıyla gole izin vermedi.

Devrenin sonlarına doğru Chelsea'nin baskısını üzerinden atan Basel rakibine diş geçirmeye başladı. İlk 45 dakika 0-0 bitecek derken Mohamed Salah Ghaly, skor tabelasını değiştiren isim oldu. Ara paslar sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mısırlı oyuncu, Peter Cech ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve net bir vuruşlara devrenin skorunu belirledi. 0-1.

İlk yarıda rakibini umutlandıran Chelsea ikinci 45 dakikanın hemen başında bulduğu gollerle adeta Basel'in fişini çekti. 50. dakikada Torres skoru 1-1'e getirken UEFA Avrupa Ligi'nde 5. golünü kaydetti. Bu golden sadece 2 dakika sonra Moses takımını iyice rahatlattı. 2-1. Eşleşmenin ilk maçında takımına avantajı getiren golde imzası bulunan David Luiz Stamford Bridge'de de sahne aldı. Brezilyalı defans, 59'da uzak mesafeden topun gelişine nefis bir şut çıkardı ve iki direğin birleştiği noktada adeta ağları aldı. 3-1.

Skor avantajıyla Amsterdam biletini cebine koyan Benitez'in öğrencileri rölantide götürdüğü maçın son bölümünde Basel'e gol şansı tanımadı. Rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla her iki maçta da mağlup eden Maviler, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselerek Benfica'nın rakibi oldu.

Stat: Stamford Bridge

Hakemler: Jonas Eriksson, Mathias Klasenius, Daniel Warnmark (İsveç)

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz (Dk. 81 Ake), Cahill, Azpilicueta, Bertrand, Ramires (Dk. 66 Oscar), Lampard, Hazard (Dk. 74 Mata), Moses, Torres

Basel: Sommer, Voser, Schar, Sauro, Steinhöfer, Die, Stocker (Dk. 62 Degen), Frei (Dk. 74 Diaz), Salah, Elneny, Streller (Dk. 62 Zoua)

Goller: Dk. 45 Salah (Basel), Dk. 50 Torres, Dk. 52 Moses, Dk. 59 Luiz (Chelsea)

Sarı kartlar: Dk. 56 Azpilicueta (Chelsea), Dk. 67 Schar, Dk. 69 Steinhöfer, Dk. 87 Die (Basel)