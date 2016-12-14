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Spor

Chedjou'nun yerine sürpriz aday

33 kez Norveç Milli Takımı'nda forma giyen Vegard Forren, yarım sezon Southampton’da forma giydi

14 Aralık 2016 13:17

Galatasaray, gözden çıkardığı kulüp bulmasını istediği Aurelien Chedjou’nun yerine Martin Linnes’in eski takımı Molde’nin stoperi Vegard Forren’le ilgilendiği iddia edildi.

28 yaşındaki Norveçli savunmacının sözleşmesi devre arasında sona eriyor. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Futbol hayatına Molde’de başlayan Forren, 2012-13 sezonunun ikinci yarısında İngiliz Premier Lig ekibi Southampton’da forma giydi.

Norveç Milli Takımı’nın formasını 33 kez terleten deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Molde’de 23 karşılaşmada görev yaptı.

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