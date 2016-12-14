Chedjou'nun yerine sürpriz aday

Galatasaray, gözden çıkardığı kulüp bulmasını istediği Aurelien Chedjou’nun yerine Martin Linnes’in eski takımı Molde’nin stoperi Vegard Forren’le ilgilendiği iddia edildi.
28 yaşındaki Norveçli savunmacının sözleşmesi devre arasında sona eriyor. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.
SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU
Futbol hayatına Molde’de başlayan Forren, 2012-13 sezonunun ikinci yarısında İngiliz Premier Lig ekibi Southampton’da forma giydi.
Norveç Milli Takımı’nın formasını 33 kez terleten deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Molde’de 23 karşılaşmada görev yaptı.