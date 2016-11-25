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Spor

Chedjou gözden düştü, kulüp aramaya başladı

Galatasaray'da son dönemde yaptığı savunma hataları sonucunda gözden düşen Aurelien Chedjou gözden çıkarıldı

25 Kasım 2016 16:43

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sezon sonu sözleşmesi sonu erecek olan Aurelien Chedjou'nun menajerinin kulüp arayışlara girdiğini söyledi.

 

Carole’a teklif gelmedi
 


Fransız kulüplerinin takibinde olan Lionel Carole, teklifleri şu anlık gündem dışına aldı.

Birçok kulübün scout ekibinin yakından takip ettiği Fransız oyuncu, sezon sonuna kadar herhangi bir görüşme yapmayacak. Yönetimde somut teklifin gelmediğini belirtti.

 

Denayer İngiltere'de kalmak istiyor

 

Galatasaray’da bir sezon kiralık olarak forma giydikten sonra zoraki bir şekilde Sunderland'in yolunu tutan Jason Denayer, İngiliz basınına göre ‘ada'da kalmak istiyor.

The Sun'ın haberine göre Sunderland'de kiralık olarak forma giyen Belçikalı oyuncunun, Sunderland'de kalıcı olmak istediği belirtildi. 

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