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Spor

Chedjou gidiyor, Denayer geliyor

Galatasaray yönetimi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu Chedjou'yu devre arasında göndermeyi planlıyor

11 Ekim 2016 12:26

Çin kulüplerinden sonra Fransızlar’ın da transferi için düğmeye bastığı Chedjou’nun gönderilmesine Galatasaray yönetimi sıcak bakıyor. 

Uzakdoğu’nun yanı sıra Fransız kulüplerinin de Chedjou ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Yaz döneminde bonservis bedeli nedeniyle Chedjou’dan vazgeçen Lyon ve Marsilya’nın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli stoperi bu kez bedavaya getirmek istediği belirtiliyor.

Fanatik'in haberine göre; kontratının bitimine 6 ay kala Chedjou ile görüşmeye hazırlanan 2 kulübe karşın Galatasaray, Çin pazarına daha sıcak bakıyor.

Yıl sonunda açılacak transfer dönemiyle birlikte hareketli günler geçirecek olan Çin kulüpleri, Chedjou için 2 milyon Euro civarında bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

 

İlk hedef Denayer

 

Chedjou’nun yerine düşünülen ilk isim ise Denayer. Sarı-Kırmızılılar, City’nin son anda Sunderland’e kiraladığı Belçikalı savunmacıyı tekrar kiralamaya kararlı.

Belçika Milli Takımı'na da Milli çağrılmayan 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’a dönmek istediği gelen bilgiler arasında.  

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