Che-Kılıçdaroğlu pankartını kimler yaptı?

T24- CHP Kurultayı'nda bir pankart dikkatleri üzerinde topladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresi, Che Guevera'ya benzetilmişti. Hazırladıkları pankartla hem tepki hem övgü toplayan Pendik Gençlik Kolları Başkanı Şafak Can ve kardeşi Serkan Can, pankartın hikayesini anlattı.



Pınar öğünç'ün Radikal gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:



Che ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek bedende toplayan bu pankartı unutmak mümkün olacak mı? CHP Pendik Gençlik Kolları Başkanı Şafak Can'a bu montajın öyküsünü, gelen eleştirileri sorduk

Son CHP kurultayının zihne kazınan görsel malzemelerinden biriydi: Bir yanda Deniz Gezmiş, bir yanda Che Guevera’nın o bildik pozunda Kemal Kılıçdaroğlu. ‘68 ruhuyla halkın iktidarını kurmaya geliyoruz’ sloganının altında Pendik Gençlik Kolları imzası vardı.

Kurultaya, CHP’ye dair çok şey konuşulabilir, benim samimiyetle merak ettiğim bir gencin kafasında Che ve Kılıçdaroğlu’nun nasıl montajlanabildiği… CHP Pendik Gençlik Kolları’nın iki aylık taze başkanı Şafak Can fikrin hikâyesini, kardeşi Serkan Can’ın çizimleri nasıl yaptığını anlattı.

Açtığınız o 68 pankartı çok konuşuldu. Nasıl tepkiler aldınız?

İki taraflı tepkiler oldu. Yerel taban açısından değerlendirirsek, acil ihtiyaç partinin özüne dönmesi, sol değerlerin yaşamın içinde var edilebilmesiydi. Biz de 68 vurgumuzla bunun sesi, soluğu olmaya çalıştık.

Eleştiriler ne yöndeydi peki?

Fazlasıyla sola kaçtığımız yönünde bir eleştiri oldu. Bir de ‘Mustafa Kemal niye yok’ üzerinden konuşuldu. Mustafa Kemal olmamasının mantığı var. Çünkü Denizler de, Che de aynı dönemin mücadele hattını oluşuturuyor. Bir de tabii Che’yle bir tutulur mu gibi bir yorum yapıldı genel başkanımıza.

Siz nasıl Kılıçdaroğlu’yla Che’yi bir tutmaya karar verdiniz? Kimin fikriydi?

Sonuçta ben de üniversitede akademik demokratik mücadele içinde, paralı eğitime karşı mücadelede yer aldım. Bu topraklarda sol siyaset yerli yerine oturuyor, o zaman 68 vurgusu yapmanın zamanıdır diye düşündük. Biz 68’in, o umudun devamıyız diyebilmek önemliydi. Bizim için de genel başkanımızın bu makamı alması bir umuda işarettir.

Eleştiriler yüzünden bu pankartı kullanamayacak mısınız bir daha?

Yok, kullanırız. Kimsenin kızmasına, kırılmasına gerek yok.

Buna Mustafa Kemal eklemeyi düşünüyor musunuz?

Buna eklemeyiz, ama başka Mustafa Kemal’li pankartlarımız olur yanına.

Kılıçdaroğlu Gandi olarak çıkmıştı, ne zaman Che oldu?

Dürüstlüğüyle, temel erdemleri taşımasıyla bir Gandi benzetmesi vardı. Ama umut boyutunda en güzel örnek bence Che Guevera. Bütün dünya halklarının temel figürlerinden… Belki yanlışlar da yaptı ama bunun bedelini ödemiş insanlardan. Bu insanlara sahip çıkmak solcuların temel görevi olmalı.

Siz sadece Che’yi mi anmak istiyorsunuz, yoksa gerçekten Kılıçdaroğlu’nda bir Che havası mı görüyorsunuz? Nedir temel benzerlikleri, onu merak ediyorum.

En temel benzerlik ikisinin de solcu olması. İkincisi toplumsal yaşamın bütün unsurlarına seslenebilmeleri… Başta tereddütümüz olmuştu ama sonuçta amacımıza ulaştık.

Kılıçdaroğlu’nun bir yorumu oldu mu? “Çocuklar biraz abartmışsınız” dedi mi?

Şimdiye kadar öyle bir yorum yapmadı. Ama konuşmasında 68 vurgusu yapması bizi müthiş sevindirdi.