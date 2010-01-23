Che Çekoslavakya'da gizlenmiş!

T24 - Arjantin kökenli Kübalı devrimci Ernesto "Che" Guevara'nın (1928-1967), sahte bir kimlikle 1966 yılında 5 ay kadar Çekoslovakya'da gizlendiği ortaya çıktı.



Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da yayımlanan Dnes gazetesindeki haberde, bir arşiv çalışması sonucunda, Che'nin sakalsız ve saçları kazınmış halde mart ile temmuz ayları arasında o zamanlar hala Çekoslovakya olarak anılan ülkenin istihbarat servisleri tarafından kendisine tahsis edilen, Ladvi'de bir villada kaldığının anlaşıldığı belirtildi.



Haberde, ünlü devrimcinin bu villada Tania olarak tanınan Alman kız arkadaşı Tamara Bunke ve birçok arkadaşıyla yaşadığı ve Kongo'da kaldığı sıralarda yakalandığı astım hastalığıyla ilgili tedavi aldığı da belirtildi.



Haberde, 19 Temmuz 1966'da Ramon Benitez adına düzenlenmiş bir Uruguay pasaportuyla Çekoslovakya'dan ayrılan Che'nin Moskova üzerinden Küba'nın başkenti Havana'ya döndüğü belirtildi.



Guevara, bu tarihten sonra Bolivya'daki gerilla hareketini (1966-1967) organize etmiş ve 9 Ekim 1967'de öldürülmüştü.

