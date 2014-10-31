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ÇHD'li avukatları, Gezi döneminde ‘örgüt’ten dinlenmişler

ÇHD'li avukatlar hakkında başlatılan soruşturma takipsizlik kararı verilerek kapatıldı

31 Ekim 2014 10:06

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 11 avukatın Gezi Parkı günlerinde 'silahlı örgüt üyeliği' iddiasıyla telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı.

Soruşturma sonunda, avukatların kendi aralarında, polisin biber gazı attığından ve gaza maruz kaldıklarından söz ettikleri ve bundan başka bir delil elde edilemediği belirlenerek, takipsizlik kararı verildi.

İsmail Sağıroğlu’nun Radikal’deki haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararına göre ÇHD’li 11 avukatı, Gezi Parkı gösterilerinden sonra ‘silahlı örgüt üyeliği’ iddiasıyla dinlenmeye başlandı. Kararda, “Avukatların karşılıklı polisin gaz atmasından ve gaza maruz kaldıklarından bahsettikleri ve başka bir delil elde edilemediği” ifade edildi. Konuşmaların bu haliyle sadece 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet kapsamına girebileceği, bu suça ilişkin de konuşmalardan başka delil olmadığı kaydedilerek, kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi.

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