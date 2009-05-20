ÇHD’den Cerrah hakkında suç duyurusu

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi bir grup avukat, Münevver Karabulut'un öldürülmesi olayıyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah hakkında suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan ÇHD Kadın Hakları Komisyonu üyesi bir grup adına açıklama yapan avukat Sezin Uşar, 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un öldürülmesinden sonra, cinayetin işlenişine ve suçun gizlenmesine dönük tüm ayrıntıların ortaya çıktığını savundu.



Buna rağmen cinayet zanlısının hala yakalanamadığını belirten Uşar, emniyetin kadınların hangi saatte, nerede olurlarsa olsunlar, güvenliklerini sağlama ve özgürlüklerini güvence altına almakla görevli olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Kendi görevini yerine getirememesi zaten yeteri kadar dehşet vericiyken Cerrah'ın, Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman'a verdiği demeçte aileyi suçlar tarzda ve Münevver'in eve geç saatlerde gelmeyi alışkanlık haline getirdiğine yönelik açıklamalarda bulunması ve kadınlar üzerinde şiddet uygulamak üzere cesaretlendirici sözler sarf etmesi asla kabul edilemez. Bugüne kadar Cem Garipoğlu'nu saklayanlar ne kadar suçlu ise kollayanlar da aynı derecede suç işliyor ve aynı suçun işlenmesine teşvik ediyorlar."



Cinayet zanlısı Garipoğlu'nun biran önce yakalanmasını isteyen Uşar, "İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, tüm kadınlardan ve Münevver Karabulut'un ailesinden özür dilemelidir" dedi.



Dernek üyeleri, açıklamanın ardından suç duyurusu dilekçelerini savcılığa verdi.

