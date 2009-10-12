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Dünya

Chavez:Obama Nobel'i hak etmedi

Venezuela lideri Chavez ABD BAşkanı Obama'ya zor bir umudu dile getirdiği için Nobel'in verildiğini söyledi

12 Ekim 2009 03:00

Venezuela lideri Chavez ABD BAşkanı Obama'ya zor bir umudu dile getirdiği için Nobel'in verildiğini söyledi

Venezuela lideri Hugo Chavez, ABD Başkanı Barack Obama'nın Nobel barış ödülünü hak edecek hiçbir şey yapmadığını söyledi.

Chavez bir gazete yazısında, "Obama bu ödülü hak etmek için ne yaptı? Jüri Obama'nın Afganistan ve Irak'taki birliklerin devamını sağlamadaki rolü ve Kolombiya'da yeni askeri üsler kurma kararını unutarak, sadece nükleer silahlardan arınmış bir dünya ümidi üzerinde durdu" dedi.

Hugo Chavez, "İlk kez, verilen kişinin layık olacak hiçbir şey yapmadığı bir ödüle şahit oluyoruz; Birisinin, gerçekleşmesi çok zor bir umudu dile getirdiği için ödüllendirildiğine şahit oluyoruz" ifadesini kullandı.

Venezuela lideri, ödülün Obama'ya verilmesini, bir beyzbolcuya, 500 vuruş yapacağını ve 50 oyun kazanacağını söylediği için ödül vermeye benzetti.

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