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Dünya

Chavez'in durumu iyiye gidiyor

Venezuela Enformasyon Bakanı Chavez'in durumunun kontrol altına alındığını söyledi

14 Ocak 2013 10:51

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in bilincinin açıldığı ve tedaviye yanıt vermeye başladığı bildirildi.

Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, Küba'da tedavi gören Chavez'de operasyonun ardından gelişen akciğer enfeksiyonunun kontrol altına alındığını söyledi.

İlk kez Haziran 2011'de kanser teşhisi konulan Chavez, 3 kez ameliyat olmuş, kanserin nüksetmesi üzerine 11 Aralık'ta dördüncü kez ameliyat olmuştu.

Ekim ayındaki seçimde üçüncü kez Devlet Başkanı seçilen 58 yaşındaki Chavez, yemin törenine katılamamıştı.

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