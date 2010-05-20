Chavez'den 'uranyum takası'na destek

T24 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, İran'ın uranyum takasıyla ilgili anlaşmayı, ''Amerikan İmparatorluğuna karşı bir zafer'' olarak nitelendirdi.





Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkan Chavez'in bu vesileyle İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a Venezuela hükümetinin uranyum takasıyla ilgili üçlü anlaşmaya tam desteğini ilettiği belirtildi.





Açıklamaya göre İran, Türkiye ve Brezilya arasında sağlanan anlaşmayLa ilgili olarak Chavez, ''Amerikan İmparatorluğunun hak ihlali ve saldırısına karşı Güney uluslarının zaferini'' selamladı.