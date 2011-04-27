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Dünya

CHAVEZ'DEN NATO'YA SUÇLAMA KARAKAS (A.A)

27 Nisan 2011 11:27

-CHAVEZ'DEN NATO'YA SUÇLAMA KARAKAS (A.A) - 27.04.2011 - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, NATO'yu, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi öldürmeye çalışmakla suçladı. Chavez, Libya liderinin karargahının vurulmasıyla ilgili olarak, "Kaddafi'nin dostum olduğunu biliyorsunuz. Bunun dostlukla ilgisi yok, ama bu şekilde bombalamaya kimin hakkı var. Kaddafi'yi öldürmeye çalışıyorlar" dedi. Chavez, başkent Karakas'taki Latin Amerika ülkeleri ve Karayipler dışişleri bakanları toplantısı dolayısıyla yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: "Kaddafi'nin yapmakta olduğu ya da daha önce yaptığı herşeyi onaylamıyoruz, ancak her sabah bomba atma hakkına kim sahip olabilir. Bu bombalar ticaret merkezinin, hastanenin, üniversitenin üzerine düşüyor. Hepsi, bir rejimin sonunu getirmek için." Venezuela Devlet Başkanı Chavez ayrıca, Libya'daki krize diplomatik çözümden yana olduğunu yineledi. Libyalı yetkililerden oluşan bir heyetin ülkesinde olduğunu belirten Chavez, dün yaptığı açıklamada heyetin, Libya'daki krize olası barışçıl çözümleri görüşmek üzere Venezuela'ya geldiğini söylemişti. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin yakın müttefiki olan Chavez, Libya'daki muhaliflerle hükümet arasında görüşme önerisinde bulunmuştu.

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