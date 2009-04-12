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Dünya

Chavez'den Morales'e destek

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, açlık grevi yapan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e destek verdi.

12 Nisan 2009 03:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, açlık grevi yapan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e destek verdi.

Hugo Chavez'in, Bolivya'nın devlet televizyonunda konuşma yaptığı sırada Evo Morales'i aradığı ve televizyon aracılığıyla "Bolivya halkı ve devrimini selamlama fırsatı bulduğu" bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı, telefonda Morales'e, aynı devrimci mücadeleyi paylaştıklarını belirterek, "Önden git, seninleyiz. Sağlığına dikkat et. Bunun nasıl sonlanacağını merak ediyoruz" dedi.

Chavez, Küba ziyaretinden ve Küba'nın iktidar koltuğunu bırakan tarihsel lideri Fidel Castro ile görüşmesinden de sözetti.

Küba'yı önceki gün ziyaret eden Chavez ile yaklaşık 3 saat görüşen Castro, Morales'i telefonla aradığını ve Chavez ile birlikte Morales'e destek verdiklerini açıklamıştı.

Morales, 4 gün önce, kongrenin genel seçimlerin kesin tarihini belirlemesi için baskı oluşturmak üzere açlık grevine başlamıştı.

Bolivya'da, muhalefetin kontrolündeki senato, ocak ayında seçmenler tarafından kabul edilen ve Morales'in lehine anayasal reformları içeren seçim yasasını onaylamamıştı. Morales, muhalefet liderlerini, erteleme taktikleriyle seçimlerin aralık ayında yapılmasını engellemeye çalışmakla suçluyor.

(AA)

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