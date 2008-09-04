T24 LogoT24 Logo
Dünya

Chavez'den Gürcistan'a ağır eleştiri

Venezuela devlet başkanı Chavez: "Gürcistan, Amerikan imparatorluğuna eklenmiştir"

04 Eylül 2008 03:00

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Gürcistan hükümetini "Amerikan İmparatorluğuna" dâhil olmakla suçladı.

 

Radyo ve televizyondan yayınlanan konuşmasında Hugo Chavez, "Gürcistan, Amerikan İmparatorluğuna eklenen bir hükümettir ve Washington bu hükümeti, Venezuela'nın da müttefiki olan Rusya'yı karalamak için kullanmaktadır" dedi.

 

Rusya'ya, Gürcistan ile olan anlaşmazlığında desteğini yineleyen Chavez, Gürcistan'a ABD mali yardımını da eleştirdi ve "IMF'nin Gürcistan ile bir anlaşma yaptığını okudum. Zavallı Gürcüler, onlara kim bilir kaç milyon milyar dolar gönderiliyor" diye konuştu.

 

Chavez'in, bu açıklamaları, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in, Gürcistan'a desteğini ifade etmek için başkent Tiflis'i ziyaret ettiği gün yapmasına dikkat çekildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24