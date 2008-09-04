Chavez'den Gürcistan'a ağır eleştiri

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Gürcistan hükümetini "Amerikan İmparatorluğuna" dâhil olmakla suçladı.

Radyo ve televizyondan yayınlanan konuşmasında Hugo Chavez, "Gürcistan, Amerikan İmparatorluğuna eklenen bir hükümettir ve Washington bu hükümeti, Venezuela'nın da müttefiki olan Rusya'yı karalamak için kullanmaktadır" dedi.

Rusya'ya, Gürcistan ile olan anlaşmazlığında desteğini yineleyen Chavez, Gürcistan'a ABD mali yardımını da eleştirdi ve "IMF'nin Gürcistan ile bir anlaşma yaptığını okudum. Zavallı Gürcüler, onlara kim bilir kaç milyon milyar dolar gönderiliyor" diye konuştu.

Chavez'in, bu açıklamaları, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in, Gürcistan'a desteğini ifade etmek için başkent Tiflis'i ziyaret ettiği gün yapmasına dikkat çekildi.